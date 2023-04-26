28 апреля
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Жизнь

В Барнауле на улице у лицея валялись мертвецки пьяные свиристели

Жительница Барнаула заметила на улице Матросова, у лицея № 3, свиристелей.

Свиристели в Барнауле.
Свиристели в Барнауле.
Предоставлено altapress.ru

Две птицы просто упали с дерева, другая «на полном форсаже» врезалась в окно. А потом тоже упала на землю. Сейчас женщина ищет для птиц укромное место — чтобы кошка какая-нибудь не съела.

Дело в том, что весной эти красивые птицы залетают в город поесть — ведь на деревьях полным-полно корма: забродившие мелкие яблочки, рябина.

Птица не может обходиться без еды больше двух-трех суток, пишет «КП». Усугубляет ситуацию особенность птичьего строения — температура ее внутренней среды составляет примерно 40 градусов. И наевшись хмельных плодов, свиристель «валится с ног».

Увидев лежащего на асфальте свиристеля необходимо убрать его в спокойное место — например, на газон. Это поможет защитить птиц от автомобилей и неосторожных прохожих.

В марте барнаульцев просили помочь пьяным свиристелям.

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