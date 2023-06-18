В Барнауле на пешеходном переходе сбили ребенка

ДТП произошло на ул. Северный Власихинский проезд, 9. Женщина была за рулем Renault Logan. Ребенок переезжал на самокате дорожный переход и оказался под колесами авто.
Ребенка госпитализировали с различными травмами.
В Барнауле водительница сбила ребенка на пешеходном переходе, рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю.
ДТП произошло на ул. Северный Власихинский проезд, 9. Женщина была за рулем Renault Logan. Ребенок переезжал на самокате дорожный переход и оказался под колесами авто.
Ребенка госпитализировали с различными травмами.
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