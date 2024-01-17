В Барнауле могут повысить стоимость проезда на всех маршрутах в ближайшее время

С нового года, а точнее с 1 января, стоимость проезда на части нерегулируемых маршрутов Барнаула повысилась до 35 рублей. Однако городская администрация долгое время не раскрывала их точный список, а о повышении барнаульцы и вовсе узнали по объявлениям в самих автобусах, распространившимся по соцсетям. Но оказалось, что сложившаяся неразбериха — лишь вишенка на торте, потому что повышение тарифов вскоре, вероятнее всего, затронет весь городской транспорт.

Объявление без объявлений

Первые объявления о повышении стоимости проезда горожане заметили 20 декабря, всего за 11 дней до фактического изменения цены. Фотографии быстро разлетелись по сети, но, поскольку официальных заявлений администрация Барнаула не делала, все это воспринялось скорее как фейк или единичный случай.

Но уже на следующий день извещения о новом тарифе обнаружились в еще нескольких маршрутках. А на сайте мэрии появилась информация, что, оказывается, перевозчики регулируемых маршрутов подали в комитет экономического развития документы о пересмотре стоимости проезда, причем еще в ноябре. Тогда к документации были замечания, и ее вернули для доработку.

Автобусы в Барнауле, автобус №41. Анна Зайкова.

Однако частные перевозчики смогли позволить себе пропустить эту стадию и сразу уведомить администрацию Барнаула о намерении повысить плату за перевозку.

В мэрии пытались убедить их подождать, пока будет принято решение о тарифах на регулируемых маршрутах, чтобы разом повысить стоимость проезда во всем городе и сделать одно объявление. Но частники, очевидно, больше терпеть не могли и назначили дату — 1 января.

13 нетерпеливых

Официального списка маршрутов с повысившимися ценами так и не было опубликовано, хотя оказалось, что не все частные перевозчики изменили стоимость.

Новые большие автобусы в Барнауле. barnaul.press

Пассажиры стали путаться. Услышав, что проезд подорожал, они не глядя начали переводить или подавать наличными водителю 35 рублей, даже если в маршрутке проезд все еще стоит 30. Водители при этом не отказывались от небольшой прибыли, сообщали в соцсетях очевидцы.

Но даже внимательным барнаульцам было сложно сориентироваться и вычислить, где все-таки нужно платить 30, а где — уже 35 рублей.

В ответ на запрос altapress.ru, в мэрии Барнаула все же перечислили маршруты с изменившимся тарифом. Их оказалось 13: №: 6, 18, 27, 29, 41, 50, 58, 59, 65, 77, 78, 120, 144.

Еще шесть нерегулируемых маршрутов вняли просьбам администрации и пока придержали цены — всего в городе 19 таких, где тариф устанавливает перевозчик.

Наскрести на автопарк

Еще 60 городских маршрутов функционируют по регулируемому городом тарифу, в том числе 11 от Горэлектротранса (8 трамвайных и 3 троллейбусных). В них стоимость проезда пока сохраняется на уровне 30 рублей за наличный расчет или по банковской карте и 26 рублей — по транспортной карте с тарифом "Электронный кошелек".

Маршрутки в Барнауле. barnaul.org

Такие цены установили в Барнауле с 1 января 2023 года. Но сейчас перевозчики утверждают, что с момента последнего повышения тарифа, то есть за год, стоимость всех составляющих ценообразования проезда сильно выросла.

Например, запчасти подорожали на 30-35%, шины — на 20-40% в зависимости от размера, дизельное топливо — на 15%. И из-за этого сохранение нынешнего тарифа "затруднит возможность увеличения зарплат и снизить возможность для обновления подвижного состава".

Известно, что на момент 15 января у перевозчиков регулируемых маршрутов и Горэлектротранса все же приняли пакет документов о повышении стоимости проезда, сейчас он находится на рассмотрении. Аргументы те же самые: рост затрат на топливо, энергоносители, запчасти и оплату труда. А также необходимость средств на обновление подвижного состава по долгосрочному контракту.

Так что в скором времени новые цены могут начать действовать во всем транспорте Барнаула. Пока неясно, повысятся ли при этом тарифы на транспортные карты.

Транспорт в кредит

Интересно, что год назад, когда цены поднялись с 28 до 30 рублей, жалобы перевозчиков были слово в слово. Разве что в этот раз упомянули обновление подвижного состава, в прошлом году признавались честно — двух рублей не хватит для закупки новых автобусов.

Новые автобусы. altairegion22

Но вряд ли для обновления автопарка хватит повышения стоимости даже на пять рублей, тем более, что автобусы все равно в основном закупаются за счет казначейского кредита. Например, в начале 2024 года в Барнаул должны поступить 41 автобус большой вместимости.

Самим перевозчикам хватило лишь на три новых автобуса: в этом году два из них прямиком с китайского конвейера отправились по маршруту №35, один — на №53.

А пассажиры, тем временем, продолжают жаловаться на городской транспорт в соцсетях: по их словам, ждать приходится по 40 минут на морозе, автобусы — грязные и изодранные, а водители хамят и не принимают карты. Возросший ценник на проезд на этом фоне еще больше возмущает барнаульцев.

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