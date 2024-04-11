В Барнауле мэрия изымает еще шесть аварийных домов вместе с землей

Администрация Барнаула изымает в городскую собственность еще несколько аварийных домов и земельные участки, на которых они находятся.
Причина перехода зданий к администрации заключается в том, что они признаны аварийными, однако жильцы своими силами не осуществили снос.
В результате мэрия решила взять это на себя. Городским властям предстоит найти подрядчиков, которые уберут ветхую недвижимость.
Адреса по которым будет проходить снос:
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улица Интернациональная, 21;
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переулок Капитальный, 37;
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улица 40 лет Октября, 15;
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проезд Футбольный, 16;
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улица Пролетарская, 12а;
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улица Смирнова, 83.
Самым старым оказался деревянный дом, располагающийся на ул. Интернациональной, его возвели еще в 1939 году. Но в целом большая часть домов схожа – это двухэтажные здания, построенные в конце 1950-х годов либо же в начале 1960-х.
Ранее сообщалось, что власти и застройщики делят обязанности по реновации Потока в Барнауле.
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