12 апреля
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Жизнь

В Барнауле мэрия изымает еще шесть аварийных домов вместе с землей

Снос аварийного жилья заденет строения, территориально расположенных поблизости от центральной части краевой столицы, сообщается на правовом портале мэрии.

Как сносят Разлом (Партизанская, 60-62)
Как сносят Разлом (Партизанская, 60-62)
Анна Зайкова

Администрация Барнаула изымает в городскую собственность еще несколько аварийных домов и земельные участки, на которых они находятся.

Причина перехода зданий к администрации заключается в том, что они признаны аварийными, однако жильцы своими силами не осуществили снос.

В результате мэрия решила взять это на себя. Городским властям предстоит найти подрядчиков, которые уберут ветхую недвижимость.

Адреса по которым будет проходить снос:

  • улица Интернациональная, 21;

  • переулок Капитальный, 37;

  • улица 40 лет Октября, 15;

  • проезд Футбольный, 16;

  • улица Пролетарская, 12а;

  • улица Смирнова, 83.

Самым старым оказался деревянный дом, располагающийся на ул. Интернациональной, его возвели еще в 1939 году. Но в целом большая часть домов схожа – это двухэтажные здания, построенные в конце 1950-х годов либо же в начале 1960-х.

Ранее сообщалось, что власти и застройщики делят обязанности по реновации Потока в Барнауле.

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