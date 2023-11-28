28 ноября
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Жизнь

В Барнауле мать покалечила новорожденного

Женщина с симптомами послеродовой депрессии покалечила ребенка, потому что он не переставал плакать.

Ребенок, мама.
Ребенок, мама.
Открытые источники в Интернете (СС0)

"В КУРСЕ 22 | Барнаул" сообщает, что это произошло в кризисном центре 25 ноября. Женщина там находилась с симптомами послеродовой депрессии.

Как сообщает источник, избиение малышки мать объяснила тем, что девочка не хотела успокаиваться.

Ребенка госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и переломом костей черепа. А горе-родительницу поместили в психиатрическую больницу.

В настоящее время женщина находится под подпиской о невыезде, заведено уголовное дело.

Ранее в барнаульской многоэтажке произошла кровавая драка.

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