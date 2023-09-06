6 сентября
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Жизнь

В Барнауле маршрут №37 выйдет на дороги с новым перевозчиком

Барнаульскому маршруту №37 нашли нового перевозчика. Об этом говорится в лоте системы ЕИС "Закупки".

Автобус 37-го маршрута в Барнауле
Автобус 37-го маршрута в Барнауле
fotobus.msk.ru

Перевозчиком стал Николай Усольцев. Ранее Барнаул заключал с ним временный контракт, чтобы оставить маршрут.

К слову, 37й автобус достаточно популярный и связывает между собой микрорайоны Восточный и Октябрьский, проезжая по густонаселенному Индустриальному району через ул. Попова, затем - через несколько ТРЦ, заводы и школы в центре города.

Усольцев возьмет на себя обслуживание маршрута "на полную ставку" за 1,95 млн рублей. Кроме него претендентов не было.

Новый подрядчик обязан поставить в автобусах терминалы и обеспечить спутниковую навигацию.

Ранее барнаульцы пожаловались на поведение водителей общественного транспорта.

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