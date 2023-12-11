В Барнауле краеведческий музей запускает новогоднюю акцию по обмену подарками

Алтайские краеведческий музей запускает новогоднюю акцию «Гифт-кроссинг». Об этом сообщает Минкультуры Алтайского края.

В краеведческом музее такую акцию проведут в пятый раз, а старт начнется 13 декабря.

Слово происходит от английского «gift-crossing» и обозначает «обмен подарками». Суть проста: каждый желающий оставляет может оставить подарок под елкой в музее, а взамен взять понравившийся сюрприз.

Отмечается, что не стоить дарить хрупкие подарки, скоропортящиеся продукты и вещи, которые не предназначены для детей (18+).

При этом упаковывать сюрприз нужно в музее: вам предоставят банты, упаковочную бумагу и ленты.

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