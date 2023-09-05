В Барнауле комиссия проверит, чем кормят детей в школах и детских садах

Специально созданные комиссии побывают в детских садах и школах, чтобы узнать чем кормят детей, передают "Вести Алтай" .

Отмечается, что всех учеников Барнаула кормит комбинат школьного питания «Глобус».

Для начальной школы готовится 40 тыс. порций ежедневно. Комбинат не только готовит, но и закупает продукты, составляет меню. С нового учебного года в него добавилось несколько новых позиций, так как учли пожелания учеников и родителей.

Сейчас для ребят готовят не только каши и макароны, но и пекут ватрушки, оладьи, котлеты из мяса и курицы. За процессом приготовления могут наблюдать все желающие, так кухни - открытые.

Ранее мы писали о том, как барнаульские бабушки дегустируют школьные обеды.