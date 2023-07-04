В Барнауле еще раз потравят комаров

Травить комаров будут рано утром или вечером, если не будет дождя и ветра.
Обработают Нагорный парк, аллею на пр. Ленина, сквер Химиков, Обской бульвар, Зеленый сквер, Ленинградскую аллею, площадь Мира, аллею по ул. Георгия Исакова, зеленую зону от ул. Герцена, 6 до ул. Белинского, сквер по ул. Панфиловцев, 22, площадь Народную, сквер на площади Победы.
Также от комаров обработают прибрежные участки. Среди них: место протоки Оби в поселке Ильича, берег реки Ляпиха в Гоньбе, озеро Пионерское в Казенной Заимке, в районе пруда вдоль улицы Власихинской, в районе русла реки Власиха по улице Сибирской, в комплексе "Заречье", по береговой линии на улице Школьной и на улице Набережной в селе Лебяжье.
Также дезинсекцию выполнят на озерах в поселке Землянуха, в Юбилейном парке, Мизюлинской роще и на Докучаево.