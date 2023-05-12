В Барнауле дважды перекроют участок дороги по пр. Ленина

Движение на участке по пр. Ленина перекроют 12 и 15 мая, сообщает пресс-служба мэрии города.

Движение транспорта ограничат по нечетной стороне проезжей части пр. Ленина - от ул. Молодежная до ул. Димитрова.

12 мая - с 16:00 до 18:00, а 15 мая - с 11:00 до 13:00.

Ограничения связаны с подготовкой и празднованием 30-летия со дня образования УМВД России по Барнаула.

Движение автобусов на время перекрытия будет организовано следующим образом:

Маршруты №1, 6, 10, 24, 25, 27, 29, 41, 70р в сторону пл. Баварина пойдут по пр. Ленина – ул. Молодежная – пр. Социалистический – ул. Димитрова – пр. Ленина и далее по маршрутам. В обратном направлении – без изменения.

Маршруты №20, 35, 53, 55, 109, 109оп, 110 в сторону пл. Баварина проедут по пр. Ленина – ул. Молодежная – пр. Комсомольский – ул. Димитрова – пр. Ленина и далее по маршрутам. В обратном направлении – без изменения.

Ранее на одном из перекрестков Барнаула установили новый светофор.