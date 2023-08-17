19 августа
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Жизнь

В Барнауле должны обновить минимум 25 процентов автобусов

До 2030 года в Барнауле сменят 25% маршрутов, которые ездят по регулируемым тарифам.

Автобус 118э.
Автобус 118э.
barnaul.org

Мэр Барнаула Вячеслав Франк подписал указ о заключении долгосрочных муниципальных контрактов на выполнение работ, которые связанны с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа.

Новые контракты заключат с перевозчиками, работающими на автобусных маршрутах № 2, 9, 20, 33р, 35, 38, 40, 53, 55, 60, 70р, 73р, 75, 109, 109оп, 110, 117э, 150.

На сегодняшний день компания "Евробус-плюс" уже приобрела новые автобусы для маршрутов № 35 и № 53.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае появится 65 новых автобусов, из них 41 - в Барнауле.

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