В Барнауле девушка в неадекватном состоянии пыталась сброситься с седьмого этажа

"Инцидент Барнаул" сообщает, что девушка привлекла к себе внимание прохожих.
После комментариев очевидцев, она одумалась и ее забрала скорая.
Ранее сообщалось, что в Барнауле человек упал с многоэтажки.
Самое важное - в нашем Telegram-канале
В Барнауле по адресу Солнечная поляна, 94 к.1, девушка пыталась скинуться с седьмого этажа общего балкона.
"Инцидент Барнаул" сообщает, что девушка привлекла к себе внимание прохожих.
После комментариев очевидцев, она одумалась и ее забрала скорая.
Ранее сообщалось, что в Барнауле человек упал с многоэтажки.
Самое важное - в нашем Telegram-канале
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter