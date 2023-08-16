16 августа
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Жизнь

В Барнауле дедушка жил под завалами мусора в квартире без еды и воды пять дней

Барнаульцы встревожились судьбой старика, которого обнаружили под завалами мусора в собственной квартире по адресу ул. 80-ой Гвардейской Дивизии, 4а.

Дедушка.
Дедушка.
"Инцидент Барнаул"

Накануне квартире мужчины 1942 года рождения протекли трубы и начали затапливать другие помещения. Жильцы дома пытались связаться с ним, но пенсионер не открывал дверь. Приняли решение вскрывать дверь спустя несколько дней.

Увиденное барнаульцев шокировало. Дедушку нашли под завалами мусора, истощенного и голодного. Он пролежал так минимум пять дней. Его увезли на скорой.

Документы на мужчину найти сложно под такой грудой мусора.

Из больницы его привезли обратно 11 августа на такси. До квартиры он еле добрался сам. Ему поставили диагнозы - энцефалопатия, нейропатия нижних конечностей.

Родственников у него нет.

Жильцы дома ухаживают за ним, потому что дедушка не в состоянии даже встать и сам сходить в туалет. Он жалуется на головные боли, боли в ногах и желудке.

Воды в его квартире после аварии нет.

"Администрация бездействует. Скорая его не забирает", - написали барнаульцы.

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