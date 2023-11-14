В Барнауле дали торжественный старт строительству нового аэровокзала — что о нем известно

Торжественное начало строительства нового барнаульского аэровокзала состоялось 14 ноября. Чем оборудуют новый терминал, как он будет выглядеть и что станет со старым зданием рассказали управленцы аэропорта и застройщик.

Прямиком в самолет

Новый терминал будет в два раза крупнее нынешнего и займет практически 10 тыс. кв. м. В нем будет три этажа: первый займут зоны регистрации, досмотра, выдачи и приема багажа. На втором будут зона прилета и служебные помещения. На третьем — зона отлета. В распоряжении пассажиров будут лифты и эскалаторы.

Кроме того, появятся три телескопических трапа, то есть сесть в самолет можно будет прямо из здания аэровокзала.

Пропускная способность составит 600 пассажиров в час, а в год терминал сможет обслуживать более 1,1 млн человек . Для сравнения: за прошлый год через барнаульскую воздушную гавань прошло около 600 тыс. пассажиров.

Цена контракта — 6,4 млрд рублей, а подрядчиком стала компания «МСУ-1», которая занялась аэродромным строительством не так давно, но уже сдала взлетно-посадочную полосу в Архангельске.

Проект барнаульского аэропорта. Проект барнаульского аэропорта. Проект барнаульского аэропорта. Проект барнаульского аэропорта. Проект барнаульского аэропорта. Проект барнаульского аэропорта. Проект барнаульского аэропорта. Проект барнаульского аэропорта. Проект барнаульского аэропорта.

Без заграницы не останемся

Поток пассажиров продолжает расти, причем активнее, чем в среднем по стране, отметил губернатор Виктор Томенко. Объяснение этому — туристический статус региона, близость к Республике Алтай и переориентирование на внутренние рейсы.

Впрочем, без международных рейсов Барнаул не останется. Особо летать пока некуда, но раз страна развернулась на Восток, плотного сотрудничества с азиатскими странами не избежать. В том числе понадобятся и дополнительные перелеты.

Международный терминал планируют оборудовать в старом аэровокзале, когда достроят новый комплекс и перенесут пассажирский поток внутренних рейсов туда. Перед этим, конечно, здание приведут в порядок.

Сергей Рудаков,

гендиректор «Новапорт Холдинг», сети региональных аэропортов, которая владеет половиной акций «Авиапредприятия «Алтай», заверил:

«Этот аэровокзал возил 600 тыс. пассажиров, для международных рейсов его тем более хватит. Обустроим его получше, расширим. Заказывать проектирование перепланировок собираемся уже сейчас, чтобы потом не тратить время на согласование. И будет у нас солидный международный терминал».

Без неудобств

Пассажирам обещают, что неудобств строительство не доставит. Рейсы будут летать по расписанию. Единственный нюанс – закрыли зал прилетов, а его здание уже начали разбирать. Однако сейчас, зимой, людям даже удобнее проходить через терминал, а не бегать в соседнюю постройку.

Завершить все работы планируется до июля 2025 года. Правда, так говорят подрядчик и "Новапорт Холдинг". А вот губернатор оказался скромнее и, говоря о сроках, назвал не середину, а конец 2025-го.