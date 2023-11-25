В Барнауле больше трети горожан играют в компьютерные игры

Barnaul 22 рассказал, что по результатам опроса сервиса 38% жителей города интересуются компьютерными играми, из них:
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11% делают это ежедневно;
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10% - несколько раз в неделю;
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6% - несколько раз в месяц;
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11% - несколько раз в год.
Самые популярные игры среди опрошенных: стрелялки, бродилки, головоломки и стратегии.
Некоторые барнаульцы все же предпочитает компьютерным играм раскладывание пасьянса, таких 16%, другим по нраву шахматы и шашки (20%).
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