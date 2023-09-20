21 сентября
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Жизнь

В Барнауле без горячей воды осталась почти сотня многоэтажек

СГК проинформировал, что 20 сентября до 20 часов будет отсутствовать горячее водоснабжение на некоторых улицах.

Горячая вода, ванна.
Горячая вода, ванна.
СС0

Горячей воды не будет на улицах Взлетной, Балтийской и Георгия Исакова.

Также проводят демонтаж заглушек на улице Папанинцев. Там горячая вода будет отсутствовать в десяти домах до 17.00 21 сентября.

Ограничения распространятся на следующие адреса:

  • Павловский тракт 269, 271, 271а, 273, 275, 275а, 277, 277а;
  • Попова 182, 184, 186, 188, 192, 194;
  • Взлетная 28, 41, 45а, 45в, 45д, 45е;
  • Шумакова 25, 32, 38, 39, 40, 44, 36, 46;
  • Балтийская 38, 42, 42а, 40;
  • Антона Петрова 234, 212, 228, 230, 238, 226, 222, 214, 214а, 218, 216, 224 ,232, 240, 242;
  • Г. Исакова 225, 223а, 235, 234, 223, 219, 256, 254, 231, 242, 233, 245, 244, 243, 239, 238, 237, 236, 248, 246а, 252, 246, 240, 232, 221, 229, 217, 215, 241, 227, 250;
  • Островского 64, 52б, 56, 48, 46, 42, 38, 52, 58, 40, 50, 62, 53, 44, 36, 60;
  • Попова 49, 59, 57, 55, 51, 45, 43, 43а, 47;
  • Юрина 287, 267, 275, 283, 263, 261, 279, 269, 285, 271, 277, 291;
  • Сейфуллинский 36, 37;
  • Песчаная 201;
  • Папанинцев 192, 201, 203, 205;
  • Челюскинцев 76, 76а, 78, 80, 80в.

Ранее жители Барнаула жаловались изменение сроков подачи горячей воды.

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