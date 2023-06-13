В Барнаул привезут мощи святого великомученика Георгия Победоносца.

Торжественная встреча ковчега с мощами великомученика Георгия Победоносца состоится 16 июня в 8:00 в Покровском кафедральном соборе (г. Барнаул, ул. Никитина, 137). Здесь митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий совершит молебное пение великомученику.
С 16 июня мощи святого великомученика Георгия Победоносца будут доступны для поклонения в Покровском кафедральном соборе.
Храм будет работать:
- 16 июня с 8:00 до 23:00;
- 17 июня с 8:00 до 19:00.
В эти дни в Покровском соборе духовенство Барнаульской епархии будет совершать молебное пение с акафистом у ковчега с мощами святого Георгия.
17 июня в 19:00 состоятся торжественные проводы святыни в Горно-Алтайскую епархию.