В Барнаул привезли самую известную чудотворную икону Государя Николая ll. Об этом стало известно altapress.ru .

Отмечается, что за 40 дней пути Государь-Император Николай ll посетил Тюмень, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Ачинск, Иркутск, Байкальск, Улан-Удэ, Тарбагатай, Читу, Тыгду, Возжаевку, Благовещенск, Хабаровск и Владивосток.

Чудотворный образ Царя Николая встречали Духовенство, Казачество, жители многих сибирских и дальневосточных городов, поселков и деревень.

Икона останется в Барнауле с 6 по 8 января в Храме Иоанна Богослова.

Ранее стало известно, как появилась чудотворная икона, и о чем ей можно молиться.

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