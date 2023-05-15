В Барнаул приехали "экстрасенсы", которые взбудоражили и возмутили горожан

В Барнауле вечером 14 мая прошли съемки телешоу "Битва экстрасенсов". Очевидцы прислали видео, на которых сотни люди бежали за камерами, сообщает "Инцидент Барнаул".

По рассказам очевидцев, в Барнауле 14 мая снимали шоу "Битва экстрасенсов". Во дворе по ул. Кавалерийской, 3, видели победителей предыдущих сезонов Викторию Райдос и Александра Шепса вместе со съемочной группой.

"Экстрасенсов" сопровождали барнаульские подростки, которые заполнили двор. Позже к ним подключились и взрослые.

Некоторые барнаульцы возмутились, что в позднее время в воскресенье во дворе дома шумно, а "завтра на работу". Также многие писали о том, что это "шарлатаны и мошенники".

Однако судя по кадрам, фанатов у "экстрасенсов" не занимать.

Выпуск со съемок из Барнаула выйдет в эфир 27 мая.

Ранее звезда проекта "Экстрасенсы. Битва сильнейших" Виктория Райдос рассказала о своих соперниках и желании победить.