16 мая
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Жизнь

В Барнаул приехали "экстрасенсы", которые взбудоражили и возмутили горожан

В Барнауле вечером 14 мая прошли съемки телешоу "Битва экстрасенсов". Очевидцы прислали видео, на которых сотни люди бежали за камерами, сообщает "Инцидент Барнаул".

Съемки "Битвы экстрасенсов".
Съемки "Битвы экстрасенсов".
"Инцидент Барнаул"

По рассказам очевидцев, в Барнауле 14 мая снимали шоу "Битва экстрасенсов". Во дворе по ул. Кавалерийской, 3, видели победителей предыдущих сезонов Викторию Райдос и Александра Шепса вместе со съемочной группой.

"Экстрасенсов" сопровождали барнаульские подростки, которые заполнили двор. Позже к ним подключились и взрослые.

Некоторые барнаульцы возмутились, что в позднее время в воскресенье во дворе дома шумно, а "завтра на работу". Также многие писали о том, что это "шарлатаны и мошенники".

Однако судя по кадрам, фанатов у "экстрасенсов" не занимать.

Выпуск со съемок из Барнаула выйдет в эфир 27 мая.

Ранее звезда проекта "Экстрасенсы. Битва сильнейших" Виктория Райдос рассказала о своих соперниках и желании победить.

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