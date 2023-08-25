В алтайском районе нашли редкого ядовитого паука

В Благовещенском районе местный житель нашел редкого ядовитого паука-эрезида, которого еще называют божья коровка. Об этом сообщает "Катунь 22".

Черный эрезус выглядит необычно - у него черная головка и ярко-красное брюшко с черными крапинами. За такой окрас его и прозвали "божьей коровкой". Широко распространен от Испании до Центральной Азии и Новосибирской области.

При встрече с таким стоит быть осторожным. Ведь пауки-эрезиды, в отличие от многих других членистоногих, способны разорвать человеческий кожный покров, введя яд.

Яд несмертелен, однако очень неприятен. На месте укуса возникает покраснение, отечность и онемение, он может вызвать аллергическую реакцию. Также могут появиться такие симптомы, как тошнота, рвота, головная боль, одышка, тахикардия, повышенная температура, волдыри.

К счастью, паучьи "божьи коровки" ведут скрытный образ жизни и редко появляются на глаза людям. Убивать их ни в коем случае не стоит, так как этот вид занесен в Красную книгу.

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