13 июля
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Жизнь

В Алтайском заповеднике поделились кадрами сурового медведя в "зеленом море"

Медведь с суровым взглядом попал в объектив фотоловушки на склонах прителецкой тайги в Алтайском биосферном заповеднике.

Медведь.
Медведь.
www.altzapoved.ru/Роман Воробьев, Татьяна Клименко

Сотрудники заповедника заметили светлые пятна на косолапом.

Специалисты отметили, что обычно медведи как раз линяют в июле-августе, и пятна исчезнут к концу этого периода.

По линьке также можно определить что мишке около двух-трех лет, хотя выглядит он взрослее. Также по пятнам, как по отличительной особенности, можно будет в дальнейшем отследить именно этого медведя.

Ранее в Алтайском заповеднике показали погоню медведей за стадом кабанов. А также начали готовить спасенных медвежат-сирот к выпуску в дикую природу.

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