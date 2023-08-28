29 августа
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Жизнь

В алтайском лесу нашли место для наложения порчи

Жительница Заринска во время сбора грибов обнаружила место проведения магических ритуалов. Об этом сообщает "Московский Комсомолец".

Магия, ритуал, экстрасенс.
Магия, ритуал, экстрасенс.
CC0

По словам горожанки, странную находку она обнаружила в близлежащем лесу. В круге из пшена были закопаны две восковые фигурки, сверху лежала булка хлеба.

К фигуркам были примотаны нитками фотографии женщины и молодой девушки. На фото было написано имя, год рождения и другие данные.

В Вознесенском храме женщине посоветовали сжечь ритуальные принадлежности. Священнослужители заверили, что верующему человеку, который носит крест, не стоит бояться подобных обрядов.

Ранее выдра умыкнула порядка 50 декоративных карпов из пруда.

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