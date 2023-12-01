В Алтайском крае женщина избила сотрудников ДПС

Как сообщает "АиФ Алтай", инцидент произошел летом 2023 года, жительница выпивала с подругой и заметила, что два сотрудника ДПС пытаются усадить ее сожителя в служебный автомобиль. Полицейские объяснили, что сделали это, потому что мужчина сел за руль в нетрезвом виде.

Тогда осужденная подошла к правоохранителям и попросила отпустить сожителя, потом она взяла полицейский жезл и стала бить сотрудников ДПС.

Пресс-служба судов отметила, что один из пострадавших получил сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей, кровоподтеки, ссадины.

Прибывший участковый постарался успокоить женщину, но она вылила на правоохранителей ковшик с водой. А потом продолжила избивать им, руками и ногами.

Вскоре и женщину, и сожителя задержали.

Обвиняемую приговорили к трем годам лишения свободы условно.

Ранее барнаульские полицейские разогнали пробку, чтобы доставить женщину в роддом.