3 декабря
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Жизнь

В Алтайском крае женщина избила сотрудников ДПС

Женщину из Топчихинского района осудили за избиение сотрудников ДПС полицейским жезлом.

Драка. Конфликт.
Драка. Конфликт.
CC0

Как сообщает "АиФ Алтай", инцидент произошел летом 2023 года, жительница выпивала с подругой и заметила, что два сотрудника ДПС пытаются усадить ее сожителя в служебный автомобиль. Полицейские объяснили, что сделали это, потому что мужчина сел за руль в нетрезвом виде.

Тогда осужденная подошла к правоохранителям и попросила отпустить сожителя, потом она взяла полицейский жезл и стала бить сотрудников ДПС.

Пресс-служба судов отметила, что один из пострадавших получил сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей, кровоподтеки, ссадины.

Прибывший участковый постарался успокоить женщину, но она вылила на правоохранителей ковшик с водой. А потом продолжила избивать им, руками и ногами.

Вскоре и женщину, и сожителя задержали.

Обвиняемую приговорили к трем годам лишения свободы условно.

Ранее барнаульские полицейские разогнали пробку, чтобы доставить женщину в роддом.

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