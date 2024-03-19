В Алтайском крае закрыли еще одну ледовую переправу

Постановление вступит в законную силу с 20 марта.
Закроют ледовую переправу: с. Шелаболиха - с. Иня.
Ранее сообщалось, что в регионе закрыли ледовую переправу через Обь.
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Ледовую переправу закрывают в Шелаболихинском районе, сообщает региональный МЧС.
Постановление вступит в законную силу с 20 марта.
Закроют ледовую переправу: с. Шелаболиха - с. Иня.
Ранее сообщалось, что в регионе закрыли ледовую переправу через Обь.
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