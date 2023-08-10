12 августа
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Жизнь

В Алтайском крае закрыли частный зоопарк и конфисковали животных

Славгородский суд признал незаконной деятельность местного мини-зоопарка.

В барнаульском зоопарке медведя угостили арбузом.
В барнаульском зоопарке медведя угостили арбузом.
vk.com/zoo_22

Владелец содержал животных в плохих условиях и использовал их в зрелищных целях, не имея при этом лицензии, отмечают правоохранители.

Все это создавало угрозу как для людей, так и для питомцев, сообщает Катунь 24.

Забрали более 30 животных, из них там были: нильский крокодил, змея, обезьяны, сова, опоссумы, различные рептилии и много других хвостатых. Деятельность зоопарка не восстановят до получения лицензии.

Животных же временно передадут службе по надзору в сфере природопользования до определения их дальнейшей судьбы.

Ранее сообщалось, что котенок пумы из Барнаула поедет в новосибирский зоопарк.

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