В Алтайском крае задержали медработницу. Она украла телефон

50-летняя работница медорганизации стащила средство связи со стеллажа в магазине. Там его оставила сотрудница при расстановке товаров на полки.

Как рассказывает "Инцидент Барнаул", дело было в августе.

Сотрудница магазина приобрела свой сотовый телефон за 20 тыс. рублей, но не доследила за ним. Женщина посмотрела камеры и установила, что покупательница заприметила находку и убрала ее к себе в сумочку, тогда и обратилась с заявлением в полицию.

Преступницу удалось рассекретить, ею оказалась 50-летняя сотрудница медорганизации, которой телефон очень даже понравился. Поэтому она забрала его, оплатила покупки и вышла из магазина. Но когда на средство связи начали поступать звонки и сообщения, поняла, что его будут искать и выбросила в ближайший мусорный контейнер.

Телефон нашли, а в отношение воровки завели уголовное дело, максимальная санкция которого - до 5 лет лишения свободы.

Ранее стало известно, как спамеры получают номера телефонов.