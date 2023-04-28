4

Какой штраф положен за нарушения?

Штраф за нарушение правил пожарной безопасности в лесах составляет 15−30 тыс. рублей для граждан, 30−50 тыс. для должностных лиц и 100−400 тыс. — для юрлиц.

Размер штрафа за нарушение правил пожарной безопасности в лесах в период режима составляют 40−50 тыс. рублей для граждан, 60−90 тыс. для должностных лиц и 600 тыс. — 1 млн рублей для юрлиц.

Штраф за выжигание сухой травы, повлекшее за собой пожар — 40−50 тыс. рублей для гражданских лиц, 60−90 тыс. — для должностных лиц и 600 тыс. — 1 млн рублей для юрлиц.