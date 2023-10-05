В Алтайском крае второклассник спас двоих детей от утопления

Четырехлетний мальчик и его пятилетняя сестра хотели помыть руки в реке. Однако идя по крутому склону они не удержались и соскользнули.
Девочка успела ухватиться за куст и "спасатель" услышал крики помощи. Тогда он решил действовать быстро. Сначала спас малышку, а потом побежал за ее братом.
На тот момент он уже успел наглотаться воды и плыл по течению лицом вниз.
Второклассник ухватил ребенка за капюшон и потащил на берег. Тогда он уже был весь синий.
На крики прибежали взрослые и провели реанимационные действия. Ребенок снова задышал.
Жители отметили, что это не первый раз, когда на этом место кто-то тонет.
Ранее сообщалось, что молодой парень утонул в пруду в алтайском селе.