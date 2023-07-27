28 июля
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Жизнь

В Алтайском крае впервые пройдет Ягодный праздник

Ягодный праздник "Попробуй - понравится!" впервые пройдет в селе Мамонтово 29 июля, сообщает Министерство культуры Алтайского края.

Ягоды.
Ягоды.
СС0

Основное празднование состоится в парке культуры и отдыха им. Горького, в розарии и на пл. районного Дома культуры.

Торжественное открытие Ягодного праздника - в 11:00 на главной сцене РДК.

Зрителям представят костюмированное шествие и особый рынок "Все из ягод", на котором гости смогут попробовать соответствующие кулинарные изделия ручной работы.

В розарии пройдет концертная программа. Посетители смогут поучаствовать в "Уличном театре в гриме", сфотографироваться в фотозоне, оформленной в народно-ягодном стиле, и стать подмастерьем на мастер-классах.

Ягоды.
Ягоды.
freepik.com/azerbaijan_stockers

Также на празднике пройдет "Ягодное ГТО" - народно-спортивные игры и забавы. В его рамках состоятся турнир по стрельбе из лука, бои на мягких дубинках, армреслинг, перетягивание каната, шахматы, дартс, ходьба на ходулях и другое.

В 20:00 вечера на танцевальной площадке пройдет дефиле национальных костюмов "Ягодный этнококтейль" и "Ягодная дискотека" с ди-джеем.

Праздник завершится салютом в 23:00 вечера.

Ранее стало известно, что гастрономический сырный фестиваль проведут в Алтайском крае. Кстати, в тот же день, что и Ягодный праздник.

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