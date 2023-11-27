В Алтайском крае ведутся масштабные работы по догазификации

Реализация мероприятий по догазификации уже обеспечила природным газом 18,8 тыс. домовладений региона. Только в ноябре введены в эксплуатацию распределительные сети сразу в нескольких районах Алтайского края. В Павловском районе догазифицированы поселки Бурановка, Комсомольский и село Шахи, в которых созданы условия для подключения 253 домовладений. В селе Первомайское Первомайского района были введены в эксплуатацию распределительные сети общей протяженностью 12,7 км, создана техническая возможность подключения всех 474 домовладений села. В Новоалтайске введены в эксплуатацию распределительные сети протяженностью 4,5 км для догазификации 143 домовладений.

Догазификация — важная социальная задача, выполнение которой существенно улучшит условия жизни наших земляков как в сельской местности, так и в городах. Чтобы сетевой газ скорее пришел к потребителям, работы ведутся одновременно по всему региону. При наличии возможности строительство ведется методом горизонтально направленного бурения, которое позволяет минимизировать разрушение дорожного полотна. Просим жителем отнестись с пониманием к временным неудобствам. Все работы по благоустройству будут выполнены подрядчиками в соответствии с договорами, дороги будут приведены в первоначальный вид, — сказал первый заместитель генерального директора — главный инженер ООО «Газпром газораспределение Барнаул» Вячеслав Козлов.