14 января
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Жизнь

В Алтайском крае в целях безопасности медиков оснастят видеокамерами

Во время пресс-конференции министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов рассказал о новых мерах безопасности для бригад скорой помощи.

Скорая помощь.
Скорая помощь.
altairegion22.ru

"Катунь 24" сообщает, что чтобы обезопасить медиков от нападений, теперь на груди у них будет видеокамера. Помимо самих сотрудников, камеры будут установлены и в машинах скорой помощи.

Это сделано в связи с повышением применения насилия к фельдшерам во время вызовов. Один из случаев произошел в Бийском районе, где мужчина толкнул медика в и она чуть не упала в погреб.

Помимо видеокамер планируется ввести тревожные кнопки, после нажатия которых будет приезжать Росгвардия.

Ранее мы сообщали о случае насилия над фельдшером.

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