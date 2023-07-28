В Алтайском крае уже 10 дней ищут пропавшую рыжеволосую женщину с деменцией

53-летняя женщина живет в селе Хлеборобное. Известно, что у нее есть диагноз "деменция".
Приметы: рост 155 см, волосы рыжие, глаза голубые
Одежда: красно-бордовое платье, голубые шлепки.
В Алтайском крае 18 июля из дома ушла в неизвестном направлении Фетисова Анна Михайловна.
53-летняя женщина живет в селе Хлеборобное. Известно, что у нее есть диагноз "деменция".
Приметы: рост 155 см, волосы рыжие, глаза голубые
Одежда: красно-бордовое платье, голубые шлепки.
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