В Алтайском крае уже 10 дней ищут пропавшую рыжеволосую женщину с деменцией

В Алтайском крае 18 июля из дома ушла в неизвестном направлении Фетисова Анна Михайловна.

53-летняя женщина живет в селе Хлеборобное. Известно, что у нее есть диагноз "деменция".

Приметы: рост 155 см, волосы рыжие, глаза голубые

Одежда: красно-бордовое платье, голубые шлепки.