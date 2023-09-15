В Алтайском крае утвердят новый герб и флаг

К рассмотрению и утверждению обновленного герба и флага Алтайского края власти собираются приступить не раньше 2024 года. сообщает "Банфакс" .

В июле 2021 года текущий герб Алтайского края вызвал вопросы у членов Геральдического совета при президенте РФ. В различных источниках указано, что символ до сих пор не был зарегистрирован из-за имеющихся нарушений.

Позже стало известно, что правительство Алтайского края в октябре 2021 года заключило контракт на разработку проекта нового герба региона с уральским художником-геральдистом.

краевая геральдическая комиссия приняла решение одобрить эскизы флага и герба только в июле 2023 года. Эскизам необходимо пройти общественные обсуждения.

Вопрос о рассмотрении и утверждении герба и флага собираются включить в план законотворческой деятельности на 2024 год.

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