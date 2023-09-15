17 сентября
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

В Алтайском крае утвердят новый герб и флаг

К рассмотрению и утверждению обновленного герба и флага Алтайского края власти собираются приступить не раньше 2024 года. сообщает "Банфакс".

Администрация Барнаула. Тюльпаны.
Администрация Барнаула. Тюльпаны.
Анна Зайкова.

В июле 2021 года текущий герб Алтайского края вызвал вопросы у членов Геральдического совета при президенте РФ. В различных источниках указано, что символ до сих пор не был зарегистрирован из-за имеющихся нарушений.

Позже стало известно, что правительство Алтайского края в октябре 2021 года заключило контракт на разработку проекта нового герба региона с уральским художником-геральдистом.

краевая геральдическая комиссия приняла решение одобрить эскизы флага и герба только в июле 2023 года. Эскизам необходимо пройти общественные обсуждения.

Вопрос о рассмотрении и утверждении герба и флага собираются включить в план законотворческой деятельности на 2024 год.

Ранее барнаульцы вновь пожаловались на общественный транспорт.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость