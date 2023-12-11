В Алтайском крае студенты замерзают в общежитии

Женщина отмечает, что в комнатах очень холодно. А обогреватели разрешают включать только за час до сна. Трубы при этом еле теплые.
Также студенты постоянно болеют.
Ранее сообщалось, что жители Барнаула живут без воды уже несколько дней.
В Алтайском общежитии студентов не спасают даже обогреватели, сообщает «Барнаул 22».
Женщина отмечает, что в комнатах очень холодно. А обогреватели разрешают включать только за час до сна. Трубы при этом еле теплые.
Также студенты постоянно болеют.
Ранее сообщалось, что жители Барнаула живут без воды уже несколько дней.
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