В Алтайском крае сотрудника университета будут судить за превышение полномочий

СУ СК по Алтайскому краю сообщает, что в 2021 году начальник отдела профориентации Алтайского государственного медицинского университета специально менял баллы абитуриентов с помощью специального программного обеспечения.
Таким образом из-за махинаций сотрудника 17 человек не прошли на бюджетные места, хоть и справились с заданиями лучше других.
Отмечается, что обвиняемый действовал из личной заинтересованности, чтобы улучшить статистические показатели университета.
В настоящее время расследование закончено, а дело переведено в суд. Сотруднику университета предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
Ранее сообщалось, что алтайский депутат уволился из школы после двух месяцев работы.
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