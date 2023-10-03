3 октября
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Жизнь

В Алтайском крае сняли фильм памяти Владислава Сухачева - известного тележурналиста и шеф-редактора алтайских "Вестей"

В фильме Владислава вспоминают его однокурсники, студенты, друзья. А также его семья – жена Ася Майорова, сыновья Петр и Алексей.

Владислав Сухачев.
Владислав Сухачев.
"Вести Алтай"

Владислава Сухачева не стало полгода назад. Его друзья и коллеги сняли фильм памяти, сообщают "Вести Алтай".

Сухачева вспоминают как заводного шоумена, создателя рок-группы "Дубовая роща".

"Владислав Сухачев – лицо алтайского телевидения, яркий журналист, умный организатор, чуткий педагог, нежный муж и папа, который решал все", - написали коллеги.

Именно карьера помогла Сухачеву устроить личную жизнь - в коридорах ГТРК "Алтай" он встретил будущую жену - Асю Майорову.

Владислав Сухачев скончался 1 апреля 2023 года.

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