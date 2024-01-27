В Алтайском крае снизилась преступность

В регионе за 2023 год было зарегистрировано меньше преступлений, чем за 2022.

"КП Барнаул" сообщает, что Алтайский край занял 68 строчку рейтинга, где на первом другие регионы с более низким уровнем преступности.

Анализировалось количество преступлений за 2023 год на 10 тыс. жителей. В Алтайском крае данный показатель составил 178,2. Это на 3% меньше, чем в 2022 году.

Но количество тяжких и особо тяжких преступлений в регионе выросло на 0,1%. На 10 тыс. жителей зарегистрировано 49,9%.

Ранее сообщалось, что в Барнауле пресекли попытку теракта.

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