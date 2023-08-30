31 августа
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Жизнь

В Алтайском крае смогут открывать вытрезвители

На сессии краевого Заксобрания 31 августа депутаты рассмотрят вопрос об изменениях в краевом законе “О профилактике наркомании и токсикомании”. Новые поправки будут направлены на создание вытрезвителей в регионе. Об этом сообщает "Атмосфера".

Норильск, вытрезвитель, 1993 г.
Норильск, вытрезвитель, 1993 г.
fishki.net

Законопроект разработан комитетом АКЗС по правовой политике и местному самоуправлению и фракцией “Коммунисты России”.

Депутаты предлагают поручить краевому правительству создание вытрезвителей - спецорганизаций для помощи лицам, находящимся в алкогольном, наркотическом или токсическом опьянении.

Соответствующие полномочия будут переданы органам местного самоуправления. Депутаты отмечают, что вытрезвители смогут создаваться на основе государственно-частного партнерства.

Руководитель фракции "Коммунистов России” в АКЗС Сергей Матасов отметил, что разработка такого законопроекта направлена, в первую очередь, на помощь людям:

"Уверен, что создание сети современных "вытрезвителей", должно носить системный характер, при этом отказавшись от полутюремного варианта, когда по сути спасенным людям сообщали об их "неблаговидном поведении" на работу и в семьи. От этого нужно отказаться”, - заявил он.

На данный момент пьяных граждан зачастую доставляют медикам – например, в токсикологическое отделение барнаульской горбольницы № 11. По словам заведующего отделением Германа Балаганского, в сутки сюда привозят от трех до 12 «уставших» граждан.

В основном, им не требуется медпомощь, а главным образом, им необходима временная изоляция. Отдельного штата, чтобы присматривать и убирать за такими пациентами, нет. Нет у медиков и полномочий, чтобы изъять у «гостей» колюще-режущие предметы или усмирить пьяных посетителей.

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