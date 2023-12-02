В Алтайском крае растет заболеваемость ОРВИ

За последнюю неделю ноября в регионе зарегистрировано 20,9 тыс. случаев заболевания ОРВИ.

Пресс-служба краевого Роспотребнадзора сообщила, что гриппа среди заболевших нет. Однако зарегистрированы случаи вирусов негриппозной этиологии (риновирусы).

На 29 ноября привит почти 1 млн человек, что составляет 46,4% населения. В целях сохранения здоровья Управление Роспотребнадзора по региону требует население соблюдать общие меры профилактики ОРВИ и гриппа.

Особенно внимательными призывают быть родителей и при первых признаках болезни не отправлять детей в учебные учреждения.

В свою очередь руководителей образовательных учреждений просят соблюдать требования санитарного законодательства как в части проведения утреннего приема, так и в части своевременного проведения ревизии вентиляционных систем.

Также Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю призывают жителей не заниматься самолечением, а обращаться за помощью в соответствующие учреждения.

Ранее мы рассказывали нужно ли вакцинироваться от коронавируса в 2023 году.