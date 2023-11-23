В Алтайском крае правоохранители изъяли у мужчины 85 елей

Полицейские установили, что деревья были незаконно заготовлены на продажу.

Barnaul 22 сообщает, что в полицию региона поступила информация от работника лесничества Солтонского района о его находке.

Сотрудники прибыли на место и обнаружили 85 хвойных деревьев, они были аккуратно сложены.

Причиненный материальный ущерб государственному лесному фонду составил более 150 тыс. рублей. При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейским удалось установить подозреваемого в незаконной рубке леса и задержать его. Им оказался 30-летний житель с. Усть-Кут.

Злоумышленник свою вину признал и пояснил, что ели были заготовлены для продажи перед новогодними праздниками.

Деревья изъяты.

Обвиняемого заключили под стражу. Уголовное дело расследуется.

Ранее сообщалось, что вдоль Барнаулки будет вырубка деревьев.