В Алтайском крае появится 65 новых автобусов, из них 41 - в Барнауле

Кредит выдается на длительный срок и под низкую ставку - на 15 лет и под три процента.
Его краю одобрили на 800 млн рублей.
Транспорт распределят в зависимости от потребностей муниципалитетов.
Барнаулу достанется 41 большой автобус с вместимостью до 100 человек.
Камню-на-Оби и Горняку требуется пять автобусов поменьше - на 30-50 человек каждый.
Оставшиеся 19 автобусов разделят между Алейском, Славгородом, Заринском и Змеиногорском - каждый на 19-25 мест.
Губернатор надеется, что новые автобусы начнут свою работу уже в следующем году.
Ранее новые большие автобусы, закупленные перевозчиком, вышли на маршрут в Барнауле.