В Алтайском крае ожидают кратковременные дожди и грозы 5 июля

Синоптики алтайского гидрометцентра предупреждают жителей края о возможных дождях и грозах 5 июля.

Погода Алтайского края

Ночью в Алтайском крае столбики термометров покажут +12...+17 градусов, местами в предгорьях ожидается похолодание до +6 градусов. Возможны ночные дожди.

Ветер северо-восточный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Днем температура составит +24...+29 градусов. На большей части территории края пройдут кратковременные дожди и начнутся грозы. Ветер северо-восточный, 4-9 м/с, местами порывы до 17 м/с.

Барнаул после дождя. Михаил Хаустов

Погода Барнаула

В Барнауле ночью температура составит +13...+15 градусов. Осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.

Днем в городе потеплеет до +25...+27 градусов. Во второй половине дня возможны кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-восточный, 4-9 м/с.