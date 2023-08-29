29 августа
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Жизнь

В Алтайском крае открыли обновленный морг за 53 млн рублей

В Бийске торжественно открыли танатологическое отделение и реконструированное здание Бийского межрайонного отделения краевого бюро судебно-медицинской экспертизы. Для этого в наукоград приехал главный специалист по СМЭ России, директор Центра судебно-медицинской экспертизы Минздрава, профессор Игорь Макаров.

СМЭ в Бийске.
СМЭ в Бийске.
Минздрав АК.

Бийское межрайонное отделение - самое крупное среди 18 межрайонных отделений бюро. Оно обслуживает сам Бийск с численностью населения 207 тыс. человек и шесть прилегающих к нему районов края, численность населения которых составляет 86 тыс. человек. Кроме того, Бийск располагается на границе с республикой Алтай, откуда также назначаются экспертизы в Бийское межрайонное отделение.

В отделении работает 40 человек, из них пять судебно-медицинских экспертов, три эксперта-химика, 14 средних медицинских работников. В его состав входят филиалы судебно-химического и медико-криминалистического отделений судмедлаборатории, гистологическая лаборатория.

С момента существования отделения его подразделения располагались на арендуемых неприспособленных площадях в отдельных зданиях. Здание морга 1950 года постройки уже давно подлежало сносу.

В 2009 году для размещения Бийского отделения передали бывшее административное трехэтажное здание автоколонны площадью 1423,7 кв. м. Два этажа здания представляли собой отдельные кабинеты, а первый этаж – помещение столовой и душевых, где все было разрушено.

В этом здании сразу же разместились гистологическая, химическая и медико-криминалистическая лаборатории, а также организован прием живых лиц. С момента получения здания в нем проводили мелкий выборочный ремонт, приобретали мебель и оборудование.

В 2018 году по инициативе начальника краевого бюро Алексея Шадымова для объединения всех подразделений отделения было задумано строительство судебно-медицинского танатологического отделения на первом этаже, а также реконструкция здания в целом.

За эти годы полностью отремонтировали крышу и фасада здания, провели капремонт теплосетей, подключились к централизованным сетям водоснабжения, установили новую систему канализации с отдельным септиком, четырехуровневую систему вентиляции, новый трансформатор для электропитания здания мощностью 160 квТ.

Также отремонтировали помещения и приобрели полный комплект нового современного оборудования и расходных материалов для гистологической лаборатории.

На первом этаже построен новый современный морг. Его площадь составляет 320 кв. м. В состав входят основная секционная на 3 стола, инфекционный секционный зал на один стол с отдельным выходом, предсеционные, комната санитаров, душ, два трупохранилища на 40 мест, помещение для подготовки и выдачи трупов. А также специальное помещение для судебно-следственных действий при идентификации трупов в случаях массовых катастроф и террористических актов. Морг полностью обеспечен новым инновационным оборудованием и приборами и полностью соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Всего на реконструкцию здания и строительство нового морга было потрачено 53 025 662 рубля.

Цифры

В Бийском отделении ежегодно проводят:

  • около 2500 экспертиз трупов,
  • 3000 экспертиз живых лиц,
  • 4500 химических исследований,
  • 1700 биохимических исследований,
  • 100 медико-криминалистических исследований.
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