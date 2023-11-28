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Жизнь

В Алтайском крае организуют интерактивную школу родительства

До 3 декабря принимаются заявки на участие в курсе для родителей старшеклассников, организованном Алтайским филиалом Российской академии народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ. Об этом сообщает altairegion22.

Школа №132.
Школа №132.
Анна Зайкова

Родители школьник смогут узнать, как помочь ребенку узнать свои интересы, выбрать направление обучения и что может ждать молодого специалиста в будущем.

Занятия в интерактивной школе родительства пройдут в очном и дистанционном форматах с 5 по 10 декабря.

В программу включены следующие темы

  • «Осознанное родительство: как не навредить ребенку?» - 5 декабря в 18:30, дистанционно;
  • «Навигация успешного профессионального пути» - 7 декабря в 18:30, дистанционно;
  • «Как помочь ребенку сделать правильный выбор» - 10 декабря в 11:50, улица Партизанская, 187.

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