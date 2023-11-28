В Алтайском крае организуют интерактивную школу родительства

Родители школьник смогут узнать, как помочь ребенку узнать свои интересы, выбрать направление обучения и что может ждать молодого специалиста в будущем.
Занятия в интерактивной школе родительства пройдут в очном и дистанционном форматах с 5 по 10 декабря.
В программу включены следующие темы
- «Осознанное родительство: как не навредить ребенку?» - 5 декабря в 18:30, дистанционно;
- «Навигация успешного профессионального пути» - 7 декабря в 18:30, дистанционно;
- «Как помочь ребенку сделать правильный выбор» - 10 декабря в 11:50, улица Партизанская, 187.
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