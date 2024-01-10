В Алтайском крае объявили штормовое предупреждение

Алтайские синоптики сообщили, что 10 и 11 января ожидается усиление ветра до 18-23 м/с, порывы могут достигать 25-30 м/с.

Министерство транспорта Алтайского края сообщает, что порывы могут увеличиться до ураганных значений 33 м/с. Пешеходам и водителям стоит быть осторожнее, на дороге возможна сильная гололедица и снежные заносы.

Что касается дорожных служб, в связи с ухудшением погодных условий, их работу перевели в усиленных режим.

Водителей, по возможности, просят отменить дальние поездки, либо выбирать стиль вождения в соответствии с погодными условиями.

Ранее мы сообщали, куда дорожные службы выгружают собранный снег.

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