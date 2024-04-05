В Алтайском крае начались выплаты пострадавшим от паводка

4 апреля в ведомство этих районов поступили первые заявления на общую сумму порядка 800 тыс. рублей
Все заявления удалось оперативно рассмотреть и направить деньги получателям. Перечисления будут осуществляться ежедневно по мере поступления заявлений.
Управлениями соцзащиты в границах районов, пострадавших от паводка ведется работа по составлению списков граждан и принимаются заявления на оказание материальной помощи.
В настоящее время управлениями соцзащиты также ведется обследование по пострадавшим домовладениям, это происходит совместно с комиссиями муниципальных образований. Решения о выплатах принимаются на основе составленных актов.
Ранее сообщалось, что эпидситуацию обсудили в Алтайском крае в связи с паводком.
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