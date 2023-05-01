На пригородные поезда в Алтайском крае начали работать абонементы

В администрации отметили, что оформить абонемент можно в любой пригородной кассе на пластиковой смарт-карте. Срок действия — один месяц, а использовать их можно до 30 сентября.
Всего шесть видов билетов:
- билет для ежедневных поездок — «ежедневно»
- билет для поездок в будние — абонемент «рабочего дня»
- билет для поездок в выходные — абонемент «выходного дня»
- билет на специальные даты — абонемент «на даты» (10, 15 дат)
- билет каникулярный — абонемент «каникулы» (детям до 14 лет)
- и билет для пенсионеров — «ежедневный пенсионный».
Узнать дополнительную информацию о работе можно узнать на сайте местного перевозчика «Алтай-Пригород».