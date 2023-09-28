В Алтайском крае наблюдается острый дефицит призывников на военную службу

Отмечается, что губернатор заявил, что нужно усилить информирование призывников, так как в весенний период наблюдался сильный дефицит. 1,5 тыс. человек не получили оповещение о явки на комиссию.
На данный момент уделяется острое внимание поиску уклонистов.
Кого призовут этой осенью?
Призвать могут юношей с 18 до 27 лет. После исполнения 27 лет человека уже нельзя привлекать к срочной службе. Отсрочкой могут послужить хронические болезни, судимость, очная учеба и семейные/служебные обстоятельства.
Срок службы в армии составляет один год.
Штраф за неявку в военкомат на сегодняшний день составляет 30 тыс. рублей.
Ранее мы писали как изменится служба в армии в России.