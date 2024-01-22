В Алтайском крае мужчина заколол женщину ножом и спрятал ее тело

Происшествие произошло в Новоалтайске. В настоящее время мужчину заключили под стражу.

Как сообщает "Катунь 24", в ночь с 15 на 16 декабря между мужчиной и женщиной произошел конфликт, они оба были в состоянии алкогольного опьянения.

В ходе ссоры обвиняемый нанес пострадавшей множественные удары ножом, женщина скончалась. Злоумышленник пытался скрыть преступление и перенес тело в подпол и присыпал землей, а также избавился от орудия убийства.

В январе родственники убитой сообщили о ее пропаже. Региональный Следком установил криминальный характер исчезновения. Спустя месяц после убийства, 15 января тело женщины нашли.

Преступнику вынесли обвинение и заключили под стражу. В настоящее время следствие проводит дальнейший сбор и закрепление доказательств по делу.

Ранее сообщалось, что в Бийске мужчина напал на продавца с электрошокером из-за спиртного.

Самое важное - в нашем Telegram-канале