В Алтайском крае мужчина умыкнул с детской площадки два декоративных фонаря

Отмечается, что площадку построили для отдыха и занятий спортом. Для безопасности местных жителей администрация установила на ней резные металлические фонари.
По горячим следам полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 29-летний житель села, ранее он был неоднократно судим.
По словам сельчанина, он возвращался домой и решил сократить путь через детскую площадку. Сначала мужчина пытался сломать металлические качели-балансир.
Потом он решил повиснуть на фонаре и сломал его. То же самое он сделал со вторым фонарем. После этого он закопал похищенное в снегу.
Мужчина пояснил, что хотел установить фонари на территории придомового участка. Сумма причиненного ущерба — более 50 тыс. рублей.
Фонари изъяли и установили на место.
Возбуждено и расследуется уголовное дело.
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