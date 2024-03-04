6 марта
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

В Алтайском крае мужчина умыкнул с детской площадки два декоративных фонаря

В Смоленском районе неизвестный похитил два декоративных фонаря с детской площадке. Об этом сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Улица с фонарями.
Улица с фонарями.
Фото: ru.freepik.com, автор evening_tao.

Отмечается, что площадку построили для отдыха и занятий спортом. Для безопасности местных жителей администрация установила на ней резные металлические фонари.

По горячим следам полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 29-летний житель села, ранее он был неоднократно судим.

По словам сельчанина, он возвращался домой и решил сократить путь через детскую площадку. Сначала мужчина пытался сломать металлические качели-балансир.

Потом он решил повиснуть на фонаре и сломал его. То же самое он сделал со вторым фонарем. После этого он закопал похищенное в снегу.

Мужчина пояснил, что хотел установить фонари на территории придомового участка. Сумма причиненного ущерба — более 50 тыс. рублей.

Фонари изъяли и установили на место.

Возбуждено и расследуется уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае мужчина умыкнул из грузовика личные вещи водителя.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость